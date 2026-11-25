С 1 декабря 2026 года в России возобновляет работу программа льготного автокредитования, приостановленная в конце сентября — на этот раз с пересмотренными правилами, об этом сообщает издание «Известия» .

Для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и газомоторных версий российского производства минимальный порог локализации в рамках специального инвестиционного контракта ( СПИК ) повышен с 2500 до 3000 баллов, тогда как ценовой лимит для основной программыостался прежним — до 2 млн рублей. Базовые скидки сохранены: 20% для большинства регионов, 25% для жителей Дальнего Востока и 40% на автомобили с ручным управлением для военнослужащих — участников СВО, получивших ранения. Среди получателей государственной поддержки также остаются медики, педагоги, граждане с инвалидностью, участники СВО и члены их семей.

Отдельные параметры установлены для семей и электротранспорта:

Семьи с детьми: при покупке машины с ДВС стоимостью до 2 млн рублей семьям с двумя и более детьми доступна скидка 10% , а семьям на Дальнем Востоке хотя бы с одним ребенком — 25% . Многодетные семьи с тремя и более детьми могут получить скидку 20% на семиместные модели до 2,3 млн рублей (от 3000 баллов локализации), а семьи с пятью и более детьми — 20% на модели от семи мест стоимостью до 4,5 млн рублей (от 3200 баллов локализации, включая отдельные микроавтобусы).

Электромобили и подключаемые гибриды: прежняя скидка 35% (до 925 тыс. рублей ) сохранена только для моделей с локализацией от 2500 баллов, а для машин от 1200 баллов предусмотренаскидка 10%, но не более 500 тыс. рублей.

Какие модели подходят под критерии, а какие не проходят

Под требования для автомобилей с ДВС подпадает большинство ключевых моделей АвтоВАЗа — Lada Granta, Vesta (включая версии с ручным управлением и на метане), Iskra, Niva Legend, Niva Travel и Largus, а также внедорожники УАЗ («Патриот», «Хантер», «Буханка») и отдельные исполнения на базе Sollers SF5 у Sollers. У «Москвича» критериям отвечает кроссовер «Москвич 3», а с учетом расширенной семейной программы на участие могут претендоватьи некоторые версии минивэнов «Соболь».

Для электромобилей и гибридов скидка 10% (до 500 тыс. рублей ) распространяется на электрокары «Москвич 3е» и «Амберавто А5», а также на модели Evolute и Voyah (в линейке Voyah требованиям соответствует кроссовер Free). Кроссоверы Haval Jolion и M6 на момент подготовки публикации стоили примерно на 99 тыс. рублей выше лимита в 2 млн рублей, поэтому их доступность попрограмме зависит от ценовой политики. Потенциальным участником при цене до 2 млн рублей может стать ряд комплектаций Lada Azimut, официальный прайс-лист на который ожидается 1 декабря.

В то же время под обновленные условия не подпадают модели Volga (из-за превышения лимита стоимости даже в базовых версиях), Tenet, Tenet Plus, Jeland, Votour, минивэны SKM и Sollers SF1, «Аура» и электрический Lada Largus. Российские электрокары и гибриды Umo, «Атом», Esteo, ROX и Deepal пока не подтвердили соответствие требованиям по локализации — как пояснил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, эти производители еще не представили подтверждения нужного числа локализационных баллов.