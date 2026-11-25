Кроссовер Mazda CX-5 признан автомобилем 2026 года в России по итогам опроса, проведенного аналитическим агентством «Автостат» , об этом сообщил глава компании Сергей Целиков .

При формировании рейтинга авторы применили двухэтапный подход:

эксперты агентства отобрали шорт-лист из десяти моделей , оценивая продажи, их динамику, позиции в классе и уровень упоминаемости в СМИ и соцсетях;

критерием допуска стало реальное присутствие автомобиля на российском рынке, включая поставки по параллельному импорту — без участия официального дистрибьютора.

Голосование прошло в трех Telegram-каналах «Автостата» и собрало более 1,1 тыс. участников, каждый из которых мог выбрать сразу несколько вариантов из списка. Лидером стала Mazda CX-5, получившая почти 30% голосов — примерно вдвое больше, чем ближайшие соперники Haval Jolion и Lada Granta.

Позиция Сергея Целикова и рыночные показатели модели

Руководитель «Автостата» Сергей Целиков поддержал результат опроса. По его данным, за первые десять месяцев 2026 года в стране реализовали более 22 тыс. кроссоверов Mazda CX-5, причем модель не получала никакой рекламы или маркетинговой поддержки со стороны бренда.

Автомобиль большую часть года удерживается в топ-10 российского авторынка, и, как резюмировал глава агентства, спрос на него подтверждает, что покупатели голосуют за модель собственным кошельком.