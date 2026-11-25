Продажи свыше 22 тыс. авто без маркетинга: аргумент главы «Автостата» Целикова
В «Автостате» назвали Mazda CX-5 главным авто 2026 года
Кроссовер Mazda CX-5 признан автомобилем 2026 года в России по итогам опроса, проведенного аналитическим агентством «Автостат», об этом сообщил глава компании Сергей Целиков.
При формировании рейтинга авторы применили двухэтапный подход:
- эксперты агентства отобрали шорт-лист из десяти моделей, оценивая продажи, их динамику, позиции в классе и уровень упоминаемости в СМИ и соцсетях;
- критерием допуска стало реальное присутствие автомобиля на российском рынке, включая поставки по параллельному импорту — без участия официального дистрибьютора.
Голосование прошло в трех Telegram-каналах «Автостата» и собрало более 1,1 тыс. участников, каждый из которых мог выбрать сразу несколько вариантов из списка. Лидером стала Mazda CX-5, получившая почти 30% голосов — примерно вдвое больше, чем ближайшие соперники Haval Jolion и Lada Granta.
Позиция Сергея Целикова и рыночные показатели модели
Руководитель «Автостата» Сергей Целиков поддержал результат опроса. По его данным, за первые десять месяцев 2026 года в стране реализовали более 22 тыс. кроссоверов Mazda CX-5, причем модель не получала никакой рекламы или маркетинговой поддержки со стороны бренда.
Автомобиль большую часть года удерживается в топ-10 российского авторынка, и, как резюмировал глава агентства, спрос на него подтверждает, что покупатели голосуют за модель собственным кошельком.