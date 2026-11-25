«В уличной драке нет правил. Например, ты подрался с моим тренером и побил его, а через несколько месяцев я встретил тебя в США со своими друзьями. Конечно, я тебя побью, а мои друзья мне помогут. Это уличная драка. Но я такими вещами не занимаюсь», — сказал Пратес.