«Здесь нет правил»: боец UFC вступился за Усмана Нурмагомедова
Боец UFC Пратес поддержал Нурмагомедова: «Это уличная драка, здесь нет правил»
Боец UFC Карлос Пратес в разговоре с журналистом Ариэлем Хельвани поддержал Усмана Нурмагомедова в его конфликте с Мерабом Двалишвили. Большинство бойцов UFC осудили дагестанского спортсмена, поскольку во время драки на его стороне было численное преимущество.
Усман и его команда подрались с Двалишвили 11 ноября в отеле в Абу-Даби.
«В уличной драке нет правил. Например, ты подрался с моим тренером и побил его, а через несколько месяцев я встретил тебя в США со своими друзьями. Конечно, я тебя побью, а мои друзья мне помогут. Это уличная драка. Но я такими вещами не занимаюсь», — сказал Пратес.
По итогам драки Усман Нурмагомедов и еще несколько человек были задержаны. Они получили тюремные сроки, но через несколько дней были освобождены и вернулись в Россию. Сообщалось, что активное участие в освобождении своих родственников и друзей принял экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.