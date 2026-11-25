27-летний Бруклин Бекхэм и его 31-летняя жена Никола Пельтц вместе появились на публике в Лос-Анджелесе, сообщает Леди.Mail. Пара отправилась на обед в ресторан Polo Bar. Во время прогулки Бруклин и Никола держались за руки и выглядели расслабленными.

Для выхода Бекхэм выбрал черный лонгслив и джинсы. Его жена появилась в сером худи, кожаной куртке и свободных джинсах. Супруги не пытались привлечь к себе особого внимания и спокойно проводили время вдвоем.

Появление пары совпало с очередным обсуждением семейных отношений Бекхэмов. Поводом стали недавние высказывания Бруклина об успехе его бренда острых соусов Cloud23. Рассказывая о проекте, он отметил вклад жены и заявил, что придумал рецепт вместе с ней около пяти лет назад. По словам Бруклина, тогда они были пьяны.

При этом старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм не упомянул родителей. Это вызвало критику в социальных сетях: пользователи обратили внимание на то, что Бруклин не стал говорить о возможной поддержке со стороны знаменитой семьи.

Ранее сообщалось, что Бруклин Бекхэм подвергся хейту из-за фигуры.