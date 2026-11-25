Владельцы игровых консолей PS5 и Xbox сообщают об участившихся случаях аварийного отключения и выхода устройств из строя во время запуска и прохождения GTA 6 , об этом пишет портал Playground.ru . По словам пользователей, консоли не выдерживают высокой нагрузки и перегреваются, что приводит к внезапному выключению или поломке.

Жалобы появляются на фоне прежних претензий к производительности проекта. Игроки отмечают, что GTA 6 потребляет слишком много энергии, и называют это одной из вероятных причин перегрева с последующим отказом оборудования.

Неработающие консоли и отсутствие реакции разработчиков

Точные масштабы проблемы пока не установлены, однако число сообщений от игроков растет. Часть пользователей заявила, что после инцидента их консоли перестали включаться.

Создатели игры ситуацию пока не прокомментировали, а официальных инструкций от разработчиков не поступало. Пострадавшим владельцам приставок рекомендуют обращаться в сервисные центры.