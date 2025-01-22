Более 10 млн поездок совершили в автобусах Мострансавто с помощью социальных карт

С начала 2025 года жители и гости Подмосковья совершили почти 11 млн поездок в автобусах АО «Мострансавто» по социальным картам. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На эти карты приходится порядка 47% от всех способов безналичной оплаты. Каждый день пассажиры совершают по ним более 679 тыс. операций. Чаще всего льготные поездки совершали на маршрутах МАП № 10 города Королев, МАП № 12 города Ногинск и МАП № 8 города Химки. В ведомстве напомнили, что оплатить проезд также можно картами «Стрелка» и «Тройка» и банковскими картами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале 2025 года.