Более 10 шахматных клубов Сергея Карякина открыли в Подмосковье для ветеранов СВО

В Подмосковье в рамках проекта «Шахматы для СВОих» открыли 12 шахматных клубов Сергея Карякина для ветеранов СВО. Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

На площадках ветераны и участники СВО, а также их семьи смогут бесплатно заниматься шахматами. Занятия будут проводить опытные тренеры. Онлайн-игры будут проходить с участием ведущих гроссмейстеров России.

Проект реализуется Федерацией шахмат Подмосковья при поддержке «Единой России», Правительства Подмосковья, Ассоциации ветеранов СВО региона и администраций муниципалитетов.

В рамках проекта запланировано более 100 мероприятий, в которых примут участие как минимум 750 человек. Победителей детских турниров ждут путевки в центры «Артек», «Орленок» и «Смена». Лидеры станут участниками федеральной команды «Защитники Отечества».

Также проект включает в себя работу в медучреждениях. Так, в каждом госпитале проведут по 18 циклов занятий. Особое внимание уделят интерактивным форматам.

«Ценно и то, что проект объединяет разные поколения: ветеранов, их детей и молодежь. Это не только способ реабилитации, но и эффективный инструмент патриотического воспитания через живое общение и совместную деятельность», — отметила глава Министерства информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе флагманских центров реабилитации региона.