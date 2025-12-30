Более 10 тыс. человек посетили фестиваль современного искусства «Перезагрузка» в Зарайске

Более 10 тыс. человек посетили фестиваль «Перезагрузка», который прошел в Зарайске. Об этом сообщили Министерство культуры и туризма Московской области и Московская школа современного искусства (MSCA).

В рамках мероприятия посетителям доступны три выставки современного искусства: «Дом от погреба до чердака» в арт-пространстве «ЦЕХЪ», «Вино из одуванчиков» и «Наличники Зарайска» в историческом доме поэта Григория Мачтета. Кроме того, на фасаде арт-пространства «ЦЕХЪ» можно увидеть стрит-арт-объект мультидисциплинарного художника из Зарайска Napasio. В новогодние праздники в рамках «Перезагрузки» планируется провести 18 мастер-классов, например, по росписи «птицы счастья».

В Рождество в Зарайске пройдет фортепианный концерт неоклассического композитора и пианиста Димы Устинова, зарегистрироваться и узнать подробности можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

*Возрастное ограничение 0+