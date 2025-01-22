Более 10 тыс. детей осмотрели врачи Мобильного комплекса НИКИ детства в Подмосковье

В 2024 году врачи мобильной бригады Научно-исследовательского клинического института детства совершили 149 выездов, за этот период им удалось осмотреть около 11 тыс. детей из разных округов Подмосковья. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

По результатам осмотра более 1 тыс. детей направили в КДЦ и многопрофильный стационар НИКИ детства, чтобы они прошли более углубленное обследование и лечение.

«Выезды нашей команды докторов помогают обнаружить проблему со здоровьем у ребенка на ранней стадии. <…> 917 диагнозов мы выявили у детей впервые», — рассказал заведующий Мобильным комплексом НИКИ детства Дмитрий Мухин.

Главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева уточнила, что детей осматривают кардиолог, нефролог, пульмонолог, аллерголог и другие специалисты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.