Более 10 тыс. подмосковных юных спортсменов проверили свое здоровье в Центре НИКИ детства

По итогам 2025 года свое здоровье в Центре спортивной медицины Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства проверили более 10,1 тыс. юных спортсменов Подмосковья, там им доступно полное медицинское обследование, необходимое для допуска к тренировкам. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В нашем центре спортивной медицины дети проходит полное медицинское обследование, которое проводится мультидисциплинарной бригадой специалистов», – сказала главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

По ее словам, осмотр занимает не более трех часов. Его проводят врач спортивной медицины, педиатр, кардиолог, травматолог- ортопед, дерматовенеролог и другие специалисты. После осмотра пациенту оформляют заключение о допуске ребенка к тренировкам и соревнованиям. В центре принимают представителей сборных команд по 160 видам спорта, в том числе карате, сноубордингу, прыжкам на батуте и так далее.

