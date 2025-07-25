Более 10 тыс. процедур ЭКО провели в Московском областном перинатальном центре с 2011-го по 2024 год
В Московском областном перинатальном центре благодаря ЭКО родились 3 тыс. детей
Фото: [Московский областной перинатальный центр]
В Московском областном перинатальном центре за период с 2011-го по 2024 год провели более 10 тыс. программ экстракорпорального оплодотворения. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
«Только за первое полугодие 2025 года специалисты выполнили 570 лечебных циклов», - отметили в ведомстве.
Благодаря процедурам ЭКО, проведенным в медучреждении, родили около 3 тыс. детей.
Пройти процедуру ЭКО можно в рамках обязательного медицинского страхования.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе снизилась младенческая смертность.