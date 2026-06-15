Более 10 тыс. зрителей собрали выступления команды мотофристайла в Подмосковье в прошедшие выходные

В минувшие выходные Подмосковье стало площадкой для яркого спортивного шоу: выступления команды мотофристайла FMX13 собрали 10,2 тыс. зрителей. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Праздник экстрима стартовал 12 июня, в День России. В Сергиевом Посаде спортсмены показали программу на площади перед зданием администрации. Посмотреть на зрелищные номера пришли более 7 тыс. человек.

На следующий день, 13 июня, команда FMX13 переместилась в Балашиху. Площадкой для шоу стала территория у ледового дворца спорта им. Ю.Е. Ляпкина. Здесь выступление привлекло 3,2 тыс. зрителей.

Программа поражала динамикой и сложностью элементов: спортсмены исполнили сальто на мотоциклах, параллельные прыжки и эффектные акробатические трюки в воздухе. Особый восторг публики вызвало легендарное сальто на багги. Его продемонстрировал капитан команды Алексей Колесников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии спорта в регионе.