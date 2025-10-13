Более 100 человек приняли участие в региональном форуме по развитию добровольчества в Подмосковье

Региональный форум по развитию добровольчества прошел в Домодедово. В мероприятии приняли участие более 100 человек — руководителей и активистов движения «Волонтеры Подмосковья». Об итогах мероприятия рассказали в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

В рамках форума участники обсудили меры поддержки добровольчества. Особое внимание было уделено развитию инфраструктуры — работе 56 волонтерских штабов, 10 ресурсных центров и 27 Добро.центров.

Также подвели итоги самых ярких проектов текущего года. В их числе — «Доброе дело», в рамках которого отправили более 8,4 тыс. тонн гумпомощи; работа на конкурсе «Интервидение», а также помощь жителям в ходе федерального голосования «Формирование комфортной городской среды».

«Благодаря созданной инфраструктуре и цифровым решениям мы смогли выстроить эффективную систему, где каждый активист может реализовать свой потенциал», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

В завершение форума прошла игра «Самый умный! Самый добрый! Маршрут Добра». Ее победителем стала команда из Дубны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил участников движения «Волонтеры Подмосковья» с первым юбилеем.