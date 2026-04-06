Более 100 человек приняли участие в военно-патриотических сборах для молодежи Подмосковья

Военно-патриотические сборы для молодежи Подмосковья прошли в Преображенском оборонно-спортивном центре Фонда «Спецназ ВДВ». Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«В Подмосковье работает более тысячи военно-патриотических объединений, и для них системно организуются масштабные мероприятия, игры и соревнования по разным видам начальной военной подготовки. К работе с ребятами привлекаются инструкторы, которые имеют реальный боевой опыт», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

Участниками сборов стали свыше 100 воспитанников военно-патриотических клубов и объединений региона. Ребятам от 14 до 18 лет.

Для участников подготовили насыщенную программу. Они изучали автомат Калашникова и пистолет Макарова, отрабатывали безопасное обращение с оружием, участвовали в тактических играх с лазертагом и беспилотниками, занимались горной подготовкой и тактической медициной. Сборы длились пять дней. Кульминацией стали итоговые зачеты и соревнования.

Также был организован военно-патриотический слет для руководителей военно-патриотических объединений и клубов Подмосковья. В его рамках прошли практические занятия по тактической подготовке, семинар с участием специалистов по кибербезопасности, круглый стол на тему профилактики экстремизма в молодежной среде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел полигон в Московском высшем общевойсковом командном училище.