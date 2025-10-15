Более 100 единиц техники задействуют для уборки общественных территорий зимой в Подольске

Более 100 единиц спецтехники задействуют для уборки общественных территорий зимой в Подольске. Об этом сообщили в администрации округа.

Округам региона сегодня передали вторую партию коммунальной техники, рассказали до этого в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Подольский комбинат благоустройства для содержания 924 объектов задействует более 100 единиц техники, 88 единиц малой механизации и свыше 1,4 тыс. единиц ручного инвентаря. Также на работу выйдут 650 сотрудников.

«УК Подольск» будет следить за состоянием 480 дворов. Остальные 54 двора обслуживаются частными управляющими организациями. На дорогах работы будут выполнять восемь подрядных организаций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о закупке новой коммунальной техники.