Более 100 км новых дорог построили в Подмосковье в 2025 году

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали об итогах работ по возведению новых дорог в прошлом году.

Всего по итогам 2025 года в регионе построили 23 региональные и три федеральные дороги. Протяженность дорожных участков превысила 100 км.

Самым масштабным проектом стала трасса ЮЛА. В 2025 году открыли ее первые 17 км. Оставшиеся 28 км введут до конца текущего года.

Также был завершен второй этап реконструкции Каширского шоссе в Ленинском. Полное завершение работ запланировано на 2027 год.

В числе федеральных проектов — завершение реконструкции 21 км Киевского шоссе, а также транспортные развязки на пересечении Минского шоссе и А-108, на Ярославском шоссе и на пересечении Дмитровского шоссе и ЦКАД.

Благодаря вводу объектов транспортная доступность улучшилась примерно для 3,5 млн жителей.

В этом году в области будет отремонтировано свыше 1,3 тыс. км дорог регионального и федерального значения, сообщил до этого губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.