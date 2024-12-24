Более 100 млн рублей направили в Подмосковье на закупку новой медтехники для МОНИАГ
Фото: [Пресс-служба МОНИИАГ]
В 2024 году на закупку нового медицинского оборудования для Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) направили более 111 млн рублей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Технику закурили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Так, в медучреждении появились системы эндоскопической визуализации, современная техника для лабораторной диагностики, а также инструменты для врачей.
«Ежегодно МОНИИАГ получает новейшее оборудование, необходимое для решения самых сложных задач акушерства и гинекологии. Не стал исключением и 2024 год», — сказал директор МОНИИАГ Роман Шмаков.
Ранее Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.