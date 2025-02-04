Более 100 млн рублей направят в Подмосковье на покупку новой противопожарной техники для лесопожарных формирований
Комлесхоз Подмосковья: новую противопожарную технику закупят в 2025 году
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
В 2025 году автопарк лесопожарных формирований Комитета лесного хозяйства Московской области пополнят новой противопожарной техникой и оборудованием, чтобы повысить оперативность реагирования на возгорания. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«На закупку техники и оборудования для охраны лесов от пожаров и проведения профилактических противопожарных мероприятий подмосковному лесному хозяйству из регионального бюджета выделено почти 130 млн рублей», — уточнил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
Так, в регионе закупят малые лесопатрульные комплексы, седельные тягачи с полуприцепами (тралами) и не только, поставку техники осуществят до начала активной фазы пожароопасного сезона.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.