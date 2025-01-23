Более 100 объектов недвижимости сдали бизнесу в Подмосковье в аренду за рубль

В 2024 году подмосковным инвесторам в рамках льготной программы «Недвижимость за 1 рубль» сдали в аренду 149 объектов недвижимости — помещений и зданий. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Планируемый объем инвестиций в проекты предпринимателей составил более 630 млн рублей, будет создано более 580 рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В общей сложности с момента запуска программы в 2023 году бизнесу передали около 300 объектов, инвестиции в эти проекты оцениваются в 1,5 млрд рублей. Их реализация позволит создать более 1,4 тыс. рабочих мест.

Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов добавил, что сейчас в рамках программы в регионе доступны более 160 объектов недвижимости. В 2025 году планируется включить в нее еще 200 муниципальных объектов и начать реализовывать помещения и здания, находящиеся в областной собственности. Ознакомиться с доступными объектами можно на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.