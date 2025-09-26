Более 100 региональных дорог до достопримечательностей отремонтировали в Подмосковье по нацпроекту

В Подмосковье в рамках нацпроекта провели ремонт более 100 региональных дорог, которые следуют до туристических локаций. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, в порядок привели 116 дорожных участков общей протяженностью свыше 300 км.

В том числе работы провели на 11 региональных дорогах протяженностью около 40 км, которые ведут к шести национальным паркам: Лосиному острову, урочищу «Три ручья», Приокско-Террасному заповеднику, заказнику «Таруса», национальному парку «Завидово» и Аринкинскому заказнику.

Ранее в регионе открыли движение по новому участку трассы ЮЛА. В запуске принял участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.