Более 100 тыс. заявлений на подтверждение статуса нуждающегося в соцобслуживании подали в Подмосковье

По итогам 2024 года жители Подмосковья подали более 146 тыс. онлайн-заявлений для подтверждения статуса нуждающегося в социальном обслуживании, получить такую услугу можно бесплатно на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для подачи заявления нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. Бесплатные соцуслуги в регионе доступны жителям, утратившим способность к самообслуживанию и самостоятельному передвижению, детям с трудностями в социальной адаптации и не только.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.