Более 100 тыс. звонков поступило в контакт-центр «Стань мамой в Подмосковье»

С начала 2025 года операторы контакт-центра «Стань мамой в Подмосковье» приняли более 105 тыс. звонков, более 6,3 тыс. из них — из других регионов России. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Вся информация о системе родовспоможения Московской области собрана на портале „Стань мамой в Подмосковье“, а дополнительные вопросы будущие мамы могут задать, позвонив в контакт-центр», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Он напомнил, что беременные могут рожать по полису ОМС в любом областном перинатальном центре вне зависимости от региона проживания. Операторы контакт-центра могут рассказать будущим родителям о системе родовспоможения региона, помочь с выбором перинатального центра с учетом пожеланий и не только.

Напомним, что при рождении ребенка в регионе родители могут получить выплату в размере 20 тыс. рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье!».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.