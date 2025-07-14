Более 100 участников студенческих сельскохозяйственных отрядов Подмосковья отправились на Дальний Восток

Студенческие сельхозотряды Подмосковья отправились на Дальний Восток

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Фото: [Студенческие отряды МО]

Более 100 участников студенческих сельскохозяйственных отрядов отправились на Камчатку и Сахалин в рамках второго трудового семестра. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

Ребята будут работать на ведущих предприятиях Дальнего Востока — «Край Света», «Кехта», «Оха», «Апукинское». Они займутся обработкой рыбы и морепродуктов.

В региональном штабе студенческих отрядов отметили, что путинное направление стало значимой частью молодежного трудового движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке специалистов туристической сферы в регионе.

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