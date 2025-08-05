Более 100 врачей получили земельные участки в Подмосковье с начала года

В Подмосковье за первые семь месяцев текущего года земельные участки в безвозмездное пользование предоставили 110 врачам. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Больше всего участков с января врачам предоставили в Щелково, Коломне и Серпухове — 16, 12 и девять соответственно. По шесть участков выделили врачам в Орехово-Зуево, Егорьевске и Электростали.

В рамках меры поддержки земля предоставляется под строительство дома или ведение личного подсобного хозяйства на срок до шести лет. После строительства дома участок можно оформить в собственность.

Всего с начала действия программы медикам предоставили более 2,5 тыс. земельных участков. Больше всего — в Богородском округе, Пушкино и Раменском: 205, 196 и 191 соответственно. Специалисты освоили уже 429 участков: 320 врачей уже построили дома, 109 еще занимаются строительством.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о практике жилищных сертификатов при расселении аварийных домов.