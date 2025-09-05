Более 100 выездов в зону СВО совершили участники группы «Братство» Подольска
Волонтеры из Подольска совершили более 100 выездов в зону СВО
Волонтеры из группы «Братство» Подольска с 2022 года совершили более 100 выездов в зону проведения специальной военной операции. В числе участников — родные и близкие бойцов, а также сами военнослужащие.
Организатор группы — волонтер, участница конкурса «Женщина-герой» Нина Пичугина. Она начала помогать бойцам с 2022 года. Жительница лично ездит в зону СВО и передает гуманитарную помощь.
«Наша группа — это большое сердце нашей необъятной страны», — отметила она.
