Более 114 млн рублей предусмотрели на поддержку гражданских инициатив в Подмосковье

В Министерстве информации и молодежной политики Московской области сообщили о старте конкурса на предоставление грантов некоммерческим неправительственным организациям, работающим в регионе.

«За пять лет реализации программы поддержка НКО стала по-настоящему системной: с 2021 года на эти цели было направлено более 460 млн рублей. Финансирование получили свыше 200 социально значимых проектов — от масштабных культурных фестивалей и образовательных форумов до адресной помощи людям с ограниченными возможностями здоровья и военно-патриотических инициатив для молодежи», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

В этом году общая сумма субсидий превышает 114 млн рублей. Поддержку можно получить по четырем основным грантовым направлениям. Так, на направление «Культура и искусство» выделили более 42,8 млн рублей, на соцзащиту граждан — 32,8 млн рублей, на молодежную политику — 19,2 млн рублей, на волонтерскую деятельность — 19,2 млн рублей.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 16 апреля. До 3 июня комиссия рассмотрит заявки и оценит проекты. Победителей определят до 10 июня. Затем в период с 10 по 30 июня будут заключены соглашения о предоставлении грантов. Подробная информация об условиях участия в конкурсе представлена здесь.

