Более 1,2 млрд руб. предусмотрели в Подмосковье на подпрограмму «Охрана здоровья матери и ребенка»

В Подмосковье на реализацию подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» в текущем году предусмотрели свыше 1,2 млрд руб. Об этом рассказали в Московской областной думе.

В Подмосковье активно ведется работ по созданию комфортных условий для беременных женщин, рожениц, молодых матерей и их детей. Так, строятся новые и модернизируются уже работающие роддома и перинатальные центры. К примеру, в августе начали строить новый корпус Видновского перинатального центра. В Мытищах планируется построить многофункциональный медцентр на 786 коек, включающий в себя перинатальный центр. В 2025-м откроется обновленный роддом в Химках.

«Наша задача — сделать так, чтобы каждая будущая мама в Подмосковье могла получить квалифицированную и своевременную помощь в комфортных условиях», — подчеркнул председатель областного парламента Игорь Брынцалов.

В регионе открыто 30 родовспомогательных стационаров, 23 роддома и 74 женские консультации. По программе «Охрана материнства и детства» для перинатальных центров в 2025 году закупили новую технику на 189 млн руб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что открытие нового корпуса перинатального центра в Видном позволит вдвое увеличить мощность учреждения.