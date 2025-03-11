Более 12 тыс. объектов недвижимости зарегистрировали в Подмосковье с начала года

В Подмосковье за первые два месяца 2025 года зарегистрировали более 12,3 тыс. объектов недвижимости. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

В том числе в реестр было внесено свыше 9,3 тыс. объектов индивидуального жилищного строительства, общая площадь которых составляет 1,3 млн кв. м, а налоговый потенциал — 44 млн руб.

Показатель за указанный период на 1,9 тыс. объектов превышает результаты за январь и февраль прошлого года.

Больше всего объектов зарегистрировали в Раменском округе, Дмитрове и Домодедово — 960, 852 и 732 объекта соответственно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность использования передовых технологий в управленческих проектах.