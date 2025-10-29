Более 1,2 тыс. организаций воспользовались налоговыми льготами в Подмосковье в 2024 году

Фото: [Пресс-служба Мособлдумы]

В Подмосковье за прошлый год налоговыми льготами воспользовались более 1,2 тыс. организаций и порядка 300 тыс. физических лиц. Об этом рассказали в Московской областной думе.

Организации воспользовались льготами и преференциями на 22,6 млрд. рублей, физические лица — на 1,2 млрд рублей.

Самыми востребованными стали налоговые льготы инвесторам, которые осуществили капитальные вложения в объекты основных средств. Такой мерой поддержки воспользовались 158 организаций.

«Налоговыми каникулами» для впервые зарегистрированных ИП и пониженными ставками воспользовались более 1,8 тыс. человек. Кроме того, льготы получили более 360 сельскохозяйственных предприятий.

