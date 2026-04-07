Более 12 тыс. рабочих мест создали для временного трудоустройства подростков в Подмосковье

В Подмосковье для временного трудоустройства подростков было создано более 12 тыс. рабочих мест на 161 предприятии. Об этом сообщает Московская областная дума.

Так, несовершеннолетние могут временно на лето или период каникул устроиться работать курьерами, помощниками вожатых, аниматорами, сотрудниками пунктов выдачи заказов, рабочими по благоустройству.

За первый квартал года временно трудоустроились более 1 тыс. подростков. По итогам 2025 года временную работу смогли найти более 20 тыс. несовершеннолетних. Соответствующие договоры с Кадровым центром Подмосковья заключили 536 предприятий, предоставив 24,7 тыс. временных рабочих мест.

Для поиска работы подростки могут обратиться в Кадровый центр Подмосковья через портал «Работа в России».

