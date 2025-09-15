Более 12 тыс. жителей и гостей Подмосковья посетили «Парковый кросс»

Более 12 тыс. жителей и гостей Подмосковья посетили общеобластное спортивное мероприятие «Парковый кросс», которое прошло в минувшие выходные в 64 парках. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Мероприятие организовали при информационной поддержке областного Минкульттуризма, Министерства физической культуры и спорта Московской области и АНО «МосОблПарк».

Для гостей подготовили забеги «Скорость природы», мастер-классы от профессиональных спортсменов, эстафеты для детей «Чемпионы» и другие активности. Так, например, в Городском парке Чехова организовали разминку под руководством мастера спорта России по спортивной борьбе Михаила Авдаляна, массовый забег, в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске — флешмоб-разминку, турнир по меткости для детей и мастер-класс по рубке шашкой и так далее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.