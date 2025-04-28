Более 12 тыс. жителей Подмосковья приняли участие во Всероссийском субботнике

Во Всероссийском субботнике, который прошел 26 апреля, приняли участие свыше 12 тыс. жителей Подмосковья. Об этом рассказали в Министерстве благоустройства Московской области.

Уборку провели в 116 подмосковных парках. Всего было собрано более 1 тыс. кубометров мусора и листвы.

Также состоялась акция «Сад Памяти». В ее рамках в 33 парках области высадили более 1,2 тыс. деревьев. В общей сложности до 30 мая планируется высадить свыше 66 тыс. деревьев, кустарников и саженцев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей региона поучаствовать во всероссийском голосовании по благоустройству.