Более 120 представителей студенческих отрядов Подмосковья приняли участие в организации Кремлевской елки

Более 120 представителей студенческих отрядов Подмосковья приняли участие в организации и проведении Общероссийской Кремлевской елки. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Наши студенты выступали в роли кураторов и координаторов: они встречали детей на вокзалах и в аэропортах, организовывали трансферы, сопровождали группы в гостиницах и на всех мероприятиях программы», – рассказала глава ведомства Екатерина Швелидзе.

Праздничное мероприятие посетили свыше 5 тыс. детей со всей страны. В их число вошли ребята, которые проявили себя в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности, а также дети бойцов СВО.

В рамках программы дети также посетили Цирк Никулина, Москвариум, планетарий, Музей Победы. Кроме того, на территории гостиничного комплекса «Измайлово» для ребят было организованы тематические зоны с просмотром новогодних мультфильмов, настольными играми, караоке с Дедом Морозом.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил ледовое шоу в Мытищах, где поздравил детей с наступающим Новым годом.