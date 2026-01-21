Logo

Более 120 случаев сброса отходов из автомобилей зафиксировали в Подмосковье с начала года

Официально

Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]

В Подмосковье с начала года выявили 122 случая сброса мусора из автомобилей. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Нарушения были зафиксированы с помощью камер системы «Безопасный регион». Нарушителям направили 77 постановлений об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов составила 890 тыс. рублей.

Больше всего нарушений выявили в Чехове, Домодедово и Серпухове — 27, 26 и 20 соответственно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновлении коммунальных объектов в области.

Актуально
Подмосковье
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области