Более 120 случаев сброса отходов из автомобилей зафиксировали в Подмосковье с начала года
В Подмосковье с начала года выявили 122 случая сброса мусора из автомобилей
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
В Подмосковье с начала года выявили 122 случая сброса мусора из автомобилей. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Нарушения были зафиксированы с помощью камер системы «Безопасный регион». Нарушителям направили 77 постановлений об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов составила 890 тыс. рублей.
Больше всего нарушений выявили в Чехове, Домодедово и Серпухове — 27, 26 и 20 соответственно.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновлении коммунальных объектов в области.