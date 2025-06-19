Более 120 воспитанников детского лагеря «Родина» приняли участие в спортивном фестивале в Подольске

В Подольске состоялся фестиваль спортивного комплекса ГТО. Его участниками стали свыше 120 воспитанников детского лагеря «Родина».

В общей сложности летом в регионе планируют провести 2 тыс. массовых спортивных мероприятий, сообщил до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Подольске в рамках фестиваля дети продемонстрировали свои навыки в наклонах, отжиманиях, прыжках в длину. Физическую подготовку ребят оценивали судьи из комплекса «Заречье». По итогам мероприятия участники-лидеры получили медали и грамоты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что летом в области пройдут фестивали, соревнования, массовые забеги, велосипедные заезды, заплывы, тренировки и мастер-классы от звезд.