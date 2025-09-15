Более 13 км дорог отремонтировали в Павловском Посаде в 2025 году

В Павловском Посаде с начала года в рамках Народной программы «Единой России» отремонтировали 21 дорожный участок общей протяженностью более 13 км.

В ходе работ особое внимание уделили дорогам, которые ведут к социально значимым объектам. Так, в порядок привели участки, следующие до кладбищ в Павловском Посаде и Электрогорске. Также обустроили новые пешеходные маршруты.

По словам секретаря местного отделения «Единой России» Дениса Семенова, реализация Народной программы ведется в соответствии с планом. За два года в округе отремонтировали около 30 км дорог. На 2026-й запланирован ремонт примерно 20 км, строительство тротуаров и обустройство пешеходных переходов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с областным правительством работу общественного транспорта.