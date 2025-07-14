Более 1,3 млн человек посетили пляжи Подмосковья с начала сезона

Подмосковные пляжи с начала сезона, который открылся 15 мая, посетили более 1,3 млн человек. Об этом рассказали в Министерстве благоустройства Московской области.

Больше всего человек — свыше 140 тыс. — с начала сезона посетили пляж «Волкуша», который находится в Лыткарино. Также в топ-3 — Большой Дзержинский карьер в Люберцах и Живописная бухта в Красногорске. Их посетили 73,5 тыс. и 65 тыс. человек соответственно.

В общей сложности на территории региона открыто свыше 164 пляжей и зон отдыха у воды. При этом 24 пляжа обустроены в парках области. На реках находится 63 таких объекта, 65 — на озерах и карьерах.

Ранее об открытии пляжного сезона в Подмосковье сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.