Более 13 тыс. человек посетили губернаторские карусели за неделю в Подмосковье

В Подмосковье на минувшей неделе на каруселях, установленных по губернаторской программе, покатались порядка 13 тыс. человек. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

Карусели «Сказка» установили в подмосковных округах в рамках программы губернатора. Они были созданы по итальянской технологии, а за их оформление отвечал дизайнер Денис Симачев.

За неделю самой популярной стала карусель в Одинцово. Ее посетили около 2,4 тыс. человек. На втором месте по числу посетителей оказался аттракцион в Коломне. На нем прокатились 2,3 тыс. человек. Третье место заняла карусель в Дмитрове с показателем 2,2 тыс. посетителей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в области проведут благоустройство примерно на 150 общественных территориях.