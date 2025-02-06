Более 1,3 тыс. кадастровых работ провели специалисты БТИ Подмосковья в январе

Специалисты БТИ Подмосковья за январь 2025 года провели более 1,3 тыс. кадастровых работ. Об итогах месяца рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

В частности, за указанный период в учреждении подготовили 845 технических планов. Больше всего таких документов подготовили в Мытищинском филиале областного БТИ — 194.

Также было подготовлено 432 межевых плана. Лидером по этой работе стал Красногорский филиал, где подготовили 98 таких документов. Помимо этого, в БТИ региона за месяц оформили 51 акт обследования. Наибольшее число актов подготовили в Орехово-Зуевском филиале — 12.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что благодаря трансформации Центра содействия строительству в регионе в 1,5 раза увеличилась площадь вводимых объектов.