Более 13 тыс. медработников в Подмосковье воспользовались программой компенсации аренды жилья

Более 13,6 тыс. медицинских работников Подмосковья воспользовались программой компенсации за аренду съемного жилья с начала ее действия. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Компенсация аренды жилья остается одной из самых востребованных мер соцподдержки в регионе. Воспользоваться ей могут как уже давно работающие у нас специалисты, так и только трудоустроившиеся», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В ведомстве напомнили, что в 2025 году в регионе расширили перечень должностей, которые могут воспользоваться мерой соцподдержки, и ввели дифференцированную систему компенсации. Теперь в ряде округов размер ежемесячной выплаты составляет 30 тыс. рублей на одного и 45 тыс. рублей — на супружескую пару медработников.

Подать заявление на получение поддержки можно на региональном портале госуслуг. Узнать подробнее об этой и других мерах соцподдержки медработников можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.