Более 1,3 тыс. новых предприятий общественного питания открыли в Подмосковье с начала 2025 года

В Подмосковье с января этого года было открыто свыше 1,3 тыс. новых предприятий общественного питания. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Как отметили в Минсельхозпроде региона, с открытием новых заведений в области появилось порядка 48 тыс. новых посадочных мест. Также было создано свыше 8,5 тыс. рабочих мест для жителей.

Больше всего новых кафе и ресторанов было открыто в Балашихе, Одинцово и Истре — 99, 91 и 78 точек соответственно. К примеру, в Одинцово заработало заведение итальянской кухни, а в Пушкино — японской.

