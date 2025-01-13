Более 13 тыс. заявлений на выплату к юбилею брака подали в Подмосковье онлайн

По итогам 2024 года жители Подмосковья воспользовались электронной услугой «Назначение единовременного пособия супругам к юбилеям их совместной жизни», размещенной на региональном портале госуслуг, более 13 тысяч раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Воспользоваться услугой можно в разделе «Гражданам» — «Соцподдержка» — «Поддержка пожилых людей». Она доступна для супругов, которые прожили в браке 50, 55, 60 и более лет. Они могут подать заявление в течение года с даты юбилея. В момент следующей даты выплату назначат в беззаявительном порядке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.