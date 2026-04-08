Более 130 юных циркачей выступили на областном конкурсе «Парад-Алле» в Павловском Посаде

В Павловском Посаде прошел финал XVI областного конкурса циркового искусства «Парад‐Алле» — событие, которое по праву можно назвать настоящим праздником детского творчества и циркового мастерства. Мероприятие, организованное администрацией Павлово‐Посадского городского округа и Дворцом культуры «Павлово‐Покровский» при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области, собрало на одной сцене юных артистов со всего Подмосковья.

Из внушительного числа заявок — всего их поступило 60 — в основной этап прошли 17 коллективов из 12 муниципалитетов региона. На сцене Дворца культуры «Павлово‐Покровский» выступили более 130 юных дарований в возрасте от 5 до 20 лет. Среди участников были как начинающие артисты, только делающие первые шаги в цирковом искусстве, так и опытные исполнители, уже успевшие заявить о себе на других творческих площадках.

Гран‐при конкурса заслуженно завоевала «Цирковая студия „Пилигрим“ из ДК „Павлово‐Покровский“. Коллектив под руководством Наталии Рожковской и Алины Поповой представил номер, который покорил жюри и зрителей сочетанием технической сложности и художественной выразительности. Выступление стало настоящим украшением конкурса и показало высокий уровень подготовки воспитанников студии.

Лауреатами I степени стали:

образцовая студия цирковой гимнастики «Грация» (ДК «Химик» из Воскресенска) в номинации «Лучший творческий коллектив»;

эстрадно‐цирковая студия «Синяя птица» (ДК «Коломна», округ Коломна) в номинации «Лучший исполнитель в жанре».

Высоких наград также удостоились коллективы и исполнители из Коломны, Подольска, Королева, Щелкова и других округов — лауреаты II и III степени. Их номера отличались оригинальностью замысла, технической подготовкой и искренней любовью к цирковому искусству.

