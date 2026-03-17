Более 14 тыс. пациентов получили помощь в стационарах кратковременного пребывания Подмосковья с января

Стационары кратковременного пребывания Подмосковья приняли 14 тыс. пациентов
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Подмосковные стационары кратковременного пребывания с начала 2026 года приняли свыше 14 тыс. пациентов, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Такие стационары открыты в 60 медучреждениях региона. Их цель — оказание помощи пациентам, которым не нужна длительная госпитализация.
В таких стационарах состояние пациентов после проведенной операции находится на контроле медицинских специалистов. При стабильном состоянии и отсутствии осложнений пациент может быть выписан в тот же день.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства нового корпуса поликлиники в Красногорске.