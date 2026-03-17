Более 14 тыс. пациентов получили помощь в стационарах кратковременного пребывания Подмосковья с января

Подмосковные стационары кратковременного пребывания с начала 2026 года приняли свыше 14 тыс. пациентов, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Такие стационары открыты в 60 медучреждениях региона. Их цель — оказание помощи пациентам, которым не нужна длительная госпитализация.

В таких стационарах состояние пациентов после проведенной операции находится на контроле медицинских специалистов. При стабильном состоянии и отсутствии осложнений пациент может быть выписан в тот же день.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства нового корпуса поликлиники в Красногорске.