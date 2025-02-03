Более 1,4 тыс. школьников Подмосковья прошли основы военной подготовки с начала года

С начала 2025 года в Подмосковье основы военной подготовки прошли уже более 1,4 тыс. школьников. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

За январь в регионе провели две смены учебных сборов для учащихся десятых классов. Занятия были организованы в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины».

Сборы проходили на базе центра «Авангард» и длились пять дней. В программу входили огневая, строевая, воздушно-десантная, физическая, тактическая и медицинская подготовка.

«На каждых сборах уделяем серьезное внимание историческому просвещению и информационной безопасности, приглашаем Героев России и участников специальной военной операции», – рассказала глава министерства Ингрид Пильдес.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность поддержки участников СВО.