Более 15 млрд руб. направят на госпрограмму «Экология и окружающая среда Подмосковья» в 2026 году

На реализацию госпрограммы «Экология и окружающая среда Подмосковья» в 2026 году предусмотрели более 15 млрд руб. Об этом сообщили в Московской областной думе.

«Мособлдума продолжает работу над проектом бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. В частности, работа ведется и в сфере экологии. Наша задача — поддерживать природу региона в чистоте и безопасности», – сказал председатель профильного комитета парламента региона Владимир Шапкин.

По его словам, на развитие водохозяйственного комплекса направят около 6,5 млрд руб. Из них более 6,1 млрд руб. выделят на строительство защитной дамбы в Дубне.

Также в следующем году планируется капитально отремонтировать 22 гидротехнических сооружения. На эти цели предусмотрели более 1 млрд руб. Помимо этого, проведут мероприятия по ликвидации последствий засорения водных объектов на 100 млн руб.

На сохранение и улучшение лесных угодий направят свыше 6,4 млрд руб. Так, на уход за лесными культурами и молодыми деревьями выделят более 116 млн руб. Также высадят новые деревья на 500 га. Кроме того, предусмотрены средства на расчистку водоемов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил благоустройство лесопарка в Красноармейске.