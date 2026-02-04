Более 1,5 млрд рублей направят на обеспечение льготников путевками в санатории в Подмосковье в 2026 году

В Подмосковье в 2026 году в бюджете предусмотрели более 1,5 млрд рублей на обеспечение льготников бесплатными путевками в санатории. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

Бесплатные путевки могут получить граждане с инвалидностью, пенсионеры с низкими доходами, дети-инвалиды. Всего такую меру поддержки в области ежегодно получают свыше 30 тыс. человек.

Подать заявление на получение путевки и получить ее можно в онлайн-формате на сайте госуслуг региона. Путевки распределяются в автоматическом режиме в соответствии с рекомендуемым профилем, сезоном и местом лечения в порядке очереди.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность трансформации сферы здравоохранения.