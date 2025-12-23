Более 15 тыс. человек обратились в Центры репродуктивного здоровья Подмосковья в 2025 году

В Московской области за текущий год более 15 тыс. мужчин и женщин получили помощь в 10 Центрах репродуктивного здоровья семьи. Эти учреждения предоставляют парам, столкнувшимся с трудностями при планировании беременности, комплексную медицинскую поддержку бесплатно по полису обязательного медицинского страхования, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В центрах пациенты могут проконсультироваться у широкого круга специалистов, включая гинеколога, уролога, репродуктолога и эндокринолога, а также пройти необходимую диагностику и получить соответствующее лечение.

Учреждения работают на базе ведущих медицинских организаций региона: в Наро-Фоминском, Московском областном, Коломенском и Щелковском перинатальных центрах, Балашихинском и Подольском родильных домах, Московском областном центре охраны материнства и детства, Раменской и Дубненской больницах, а также в КДЦ «Ромашка» в Одинцово.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность роли перинатальных центров в снижении младенческой смертности.