Более 1,5 тыс. качелей отремонтировали в Подмосковье с начала 2025 года

В Подмосковье за I квартал текущего года отремонтировали свыше 1,5 тыс. качелей. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Больше всего объектов привели в порядок в Красногорске, Подольске и Орехово-Зуеве — более 200, 115 и 93 соответственно.

В общей сложности в Подмосковье обустроено свыше 19 тыс. детских и спортивных площадок. В рамках весеннего и летнего благоустройства им уделяется особое внимание. Дефекты, которые влияют на безопасность жителей, должны быть устранены в течение суток. При этом до устранения нарушений важно ограничить доступ детей на площадку.

Ранее в регионе состоялся форум, в рамках которого обсудили вопросы управления городским хозяйством. Его открыл губернатор Андрей Воробьев.