Более 1,5 тыс. ограждений у железной дороги обустроили в Подмосковье с января

В Подмосковье с января было обустроено свыше 1,5 тыс. ограждений возле железной дороги. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Более 700 м установленных ограждений — железобетонные. Наибольшее число ограждений было установлено в Богородском округе — их протяженность составила 200 м.

С начала года в регионе произошло 150 случаев гибели людей на железной дороге. 70 из них произошли при переходе путей по несанкционированным переходам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об использовании нейросетей в работе по повышению безопасности граждан на железной дороге.